Savaşın boyutu ortaya çıktı! İrpin ve Bucha'da sivillerin cenazeleri defnediliyor

Rusya`nın Ukrayna`daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna`nın Irpin ve Bucha kentlerinde hayatlarını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Irpin`de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı. Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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