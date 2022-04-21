21 Nisan 2022, Perşembe
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Savaşın boyutu ortaya çıktı! İrpin ve Bucha'da sivillerin cenazeleri defnediliyor
Rusya`nın Ukrayna`daki saldırıları sürerken, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna`nın Irpin ve Bucha kentlerinde hayatlarını kaybeden sivillerin defin işlemleri devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Irpin`de sivillerin defnedilme anlarının görüntülenmesinin ardından ortaya sarsıcı görüntüler çıktı. Eski mezarların yanına kazılan çok sayıda yeni mezar alanı, savaşın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.