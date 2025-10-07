Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı! Suriye lideri Şara, Abdi ile görüştü

Suriye, Halep'te çıkan çatışmanın ardından terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ilan etti. Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, YPG’li Mazlum Abdi ile anlaştıklarını ve anlaşmanın da derhal uygulanacağını söyledi. Öte yandan Suriye hükümetinden bir kaynağın AFP'ye verdiği bilgiye göre de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Mazlum Abdi ile ABD'li yetkililerin de katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Görüşmenin ateşkes anlaşmasından sonra Halep'te yapıldığı belirtildi.

