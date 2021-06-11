Saldırıya uğrayan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için sözlü ve fiziki saldırıya uğraması 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Saldırıya uğrayan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.