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Saldırıya uğrayan başörtülü akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2021 09:12
İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda bir parkta başörtülü olduğu için sözlü ve fiziki saldırıya uğraması 28 Şubat zihniyetini hatırlattı. Saldırıya uğrayan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’nın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
Neşe Nur Akkaya'nın ifadesi ortaya çıktı!
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