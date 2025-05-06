06 Mayıs 2025, Salı
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Saldırganın oda arkadaşı A Haber'e konuştu: "Kimseyle konuşmazdı"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyla gündeme gelen Selçuk Tengioğlu’nun oda arkadaşı A Haber’e konuştu. “Yaklaşık bir yıldır burada kalıyordu. Sessizdi, kimseyle konuşmazdı” diyen oda arkadaşı, Tengioğlu’nun içine kapanık biri olduğunu ifade etti. Açıklama, saldırganın sosyal çevresine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.