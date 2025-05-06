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Saldırganın oda arkadaşı A Haber’e konuştu: Kimseyle konuşmazdı

Saldırganın oda arkadaşı A Haber'e konuştu: "Kimseyle konuşmazdı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 01:46
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyla gündeme gelen Selçuk Tengioğlu’nun oda arkadaşı A Haber’e konuştu. “Yaklaşık bir yıldır burada kalıyordu. Sessizdi, kimseyle konuşmazdı” diyen oda arkadaşı, Tengioğlu’nun içine kapanık biri olduğunu ifade etti. Açıklama, saldırganın sosyal çevresine dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
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Saldırganın oda arkadaşı A Haber’e konuştu: Kimseyle konuşmazdı
Saldırganın oda arkadaşı A Haber’e konuştu: Kimseyle konuşmazdı
Saldırganın oda arkadaşı A Haber'e konuştu: "Kimseyle konuşmazdı"
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