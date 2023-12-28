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Sakarya’da zincirleme kaza: 10 ölü | Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce son durumu A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 08:42
Güncelleme:28.12.2023 09:07
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkisinde 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi öldü, 57 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kazanın yoğun sis nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. .
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