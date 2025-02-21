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Şaibe soruşturmasında yeni perde! Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı

Şaibe soruşturmasında yeni perde! Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 09:08
Eski CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin ardından savcılık tanık listesine bir ismi daha ekledi. O da "Delegelere oy karşılığı ev ve araba verdiler, yetmedi bavul dolusu dolar dağıttılar" diyen eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Savaşın 25 Şubat'ta ifade vermesi bekleniyor. Parti içindeki kaos da devam ediyor. Eski ve yeni birçok CHP'linin hedefinde, Ekrem İmamoğlu var ve “Siyasi geleceği uğruna partiyi mahkemeye düşürdü” diyenlerden tepki üstüne tepki yağıyor.
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