Sağlık Bakanlığı'ndan Strep-A uyarısı! Bulaşıcılık 24 saatte geçiyor

Halk arasında beta mikrobu olarak da bilinen Strep A bakteri enfeksiyonların son aylarda Türkiye'de daha sık görülmeye başladı. Strep-A nedir? Belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cem Öcal değerlendirdi.

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