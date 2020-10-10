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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan vaka sayılarının gizlendiği iddialarına yanıt verdi

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Giriş: 10.10.2020 11:03
Güncelleme:10.10.2020 11:04
Son dönemde muhalif medya, Türkiye'nin koronavirüse karşı başarılı mücadelesine gölge düşürmek için "vaka sayıları gizleniyor" yalanını yaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının düşüşüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak vaka sayılarının gizlendiği ve taşıyıcıların kontrol edilmediği iddialarına cevap verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. 83 milyona sesleniyorum. Şu dönemde hangi vatandaşımız bir ay öncesine göre etrafında gördüğü pozitif vakaların Kovid-19'lu vakaların azalmadığını söyleyebilir. 1 milyon 100 bin sağlık çalışanımıza sesleniyorum. Hangi sağlık çalışanımız bir ay öncesine göre polikliniğine müracaat eden hasta sayılarının ve yatan hastaların azalmadığını söyleyebilir. Bu Türkiye'nin başarısı değil mi?



Bu gizlenerek yapılır mı? Pozitif semptomu bulgusu olmayan hastaları kendi haline bırakmıyoruz. Onları izole ettiğimiz gibi onun dışında onların temaslılarını da buluyoruz. Kendilerini geçtim. Temaslılarını buluyoruz yani filyasyonunu yapıyoruz. O temaslılarını da izole ederek 14 gün takibe alıyoruz ve 14 gün boyunca da her gün bu kişileri ayrıca çağrı sistemi ile arıyoruz. Semptomu gelişirse de ilaç başlıyoruz.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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