06 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Rusya'dan Ukrayna'ya Bucha suçlaması: Sivillerin öldürüldüğü iddia edilen bir film sahnelendi
Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'nın Bucha kentinde ortaya çıkan yıkım ve sivil ölümler tepkilere neden olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı Bucha'daki görüntüleri Ukrayna özel yetkililerinin kurguladığını öne sürdü. Son gelişmeleri Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlattı.