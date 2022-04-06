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Rusya'dan Ukrayna'ya Bucha suçlaması: Sivillerin öldürüldüğü iddia edilen bir film sahnelendi

A Haber
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Giriş: 06.04.2022 10:21
Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'nın Bucha kentinde ortaya çıkan yıkım ve sivil ölümler tepkilere neden olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı Bucha'daki görüntüleri Ukrayna özel yetkililerinin kurguladığını öne sürdü. Son gelişmeleri Moskova'dan A Haber muhabiri Agşin Kişiyev anlattı.
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