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Rusya'dan Karadeniz'de tatbikat! Rusya Savunma Bakanlığı filosu füzelerle tatbikat yaptı

A Haber
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Giriş: 21.07.2023 16:18
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından Karadeniz'in kuzeybatısında askeri tatbikat düzenlendiğini duyurdu. Tatbikatın detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan aktardı.
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