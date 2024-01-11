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Rusya lideri Putin, ABD’ye 100 KM uzaklıktaki Çukotka Özerk Bölgesi’ne gitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 15:16
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ne 100 km uzaklıktaki Rus özerk bölgesini ziyaret etti. Ülkenin en kuzeyine giden Putin, seçim kampanyası için çalışmalarını başlatmış oldu.
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