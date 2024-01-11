Rusya lideri Putin, ABD’ye 100 KM uzaklıktaki Çukotka Özerk Bölgesi’ne gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri'ne 100 km uzaklıktaki Rus özerk bölgesini ziyaret etti. Ülkenin en kuzeyine giden Putin, seçim kampanyası için çalışmalarını başlatmış oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN