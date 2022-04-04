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Rusya: İddialar doğru değil! Moskova Bucha'da sivillerin öldürüldüğü iddialarını reddetti

A Haber
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Giriş: 04.04.2022 13:24
Rusya’nın çekildiği Bucha kentinde kayda geçen dehşet verici görüntülere, tepkiler yağıyor. AB ve ABD’de ortaya çıkan görüntülere ilişkin "Rusya, Ukrayna savaşında insanlık suçu işliyor" açıklaması yaparken NATO, "Bucha şehrindeki on yıllardır görmediğimiz türden bir vahşet var" sözlerini kullandı. Ukrayna lideri Zelenskiy ise “Rusya bölgede kasıtlı bir katliam yaptı” dedi. Peki bu gelişmeler Rusya’da nasıl yankılandı? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev Moskova'dan anlattı.
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