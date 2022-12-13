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Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin Ankara'da

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Giriş: 13.12.2022 14:07
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin Ankara'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile basına açıklamalarda bulundu.
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