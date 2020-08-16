16 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rus siyaset bilimciden A Haber'de flaş açıklama: Biden seçilirse ABD’yi derin devlet yönetir

Rus siyaset bilimciden A Haber'de flaş açıklama: Biden seçilirse ABD’yi derin devlet yönetir

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2020 17:42
Güncelleme:16.08.2020 17:50
Son dakika haberi... Joe Biden'ın Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında "Diplomasi" programında değerlendirmelerde bulunan Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Markov, "Biden seçilirse ABD’yi derin devlet yönetir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Joe Biden'ın Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında "Diplomasi" programında değerlendirmelerde bulunan Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BIDEN BAŞKAN OLURSA ABD'Yİ DERİN DEVLET YÖNETİR

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, "Joe Biden'a gerçek bir politikacı diyemeyiz, başkan olursa ABD'yi derin devlet yönetir." ifadelerini kullandı.

Biden’ın açıklamaları neden şimdi servis edildi? A Haberde flaş açıklama: PKK sempatizanları... BİDEN'IN AÇIKLAMALARI NEDEN ŞİMDİ SERVİS EDİLDİ? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMA: PKK SEMPATİZANLARI...
Türkiyede artık darbelere geçit yok Aksakaldan A Haber canlı yayınında Bidena sert tepki "TÜRKİYE'DE ARTIK DARBELERE GEÇİT YOK" AKSAKAL'DAN A HABER CANLI YAYININDA BİDEN'A SERT TEPKİ
Joe Biden kimdir? Türkiye için ne dedi? Canlı yayında flaş açıklama: Türkiye’de uzantıları var JOE BİDEN KİMDİR? TÜRKİYE İÇİN NE DEDİ? CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE'DE UZANTILARI VAR
Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altundan Kemal Kılıçdaroğluna Joe Biden yanıtı SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA "JOE BİDEN" YANITI
Joe Biden kimdir? Türkiye için ne dedi? Canlı yayında flaş açıklama: Türkiye’de uzantıları var JOE BİDEN KİMDİR? TÜRKİYE İÇİN NE DEDİ? CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMA: TÜRKİYE'DE UZANTILARI VAR
ABDde seçimi Joe Biden kazanırsa Türkiye ile ilişkileri nasıl olur? O soru A Haber canlı yayınında yanıt buldu ABD'DE SEÇİMİ JOE BİDEN KAZANIRSA TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ NASIL OLUR? O SORU A HABER CANLI YAYININDA YANIT BULDU
Joe Biden kimdir, Yahudi mi? Joe Biden Türkiye için ne dedi? JOE BİDEN KİMDİR, YAHUDİ Mİ? JOE BİDEN TÜRKİYE İÇİN NE DEDİ?

Bahçeli'den Biden’a sert sözler: Rezil rüsva olacaklar
Bahçeli'den Biden’a sert sözler: Rezil rüsva olacaklar
Biden seçilirse ABD’yi derin devlet yönetir
Biden seçilirse ABD’yi derin devlet yönetir
Joe Biden Başkan Erdoğan için ne dedi? Neden özür diledi?
Joe Biden Başkan Erdoğan için ne dedi? Neden özür diledi?
Biden’ın açıklamaları neden şimdi servis edildi?
Biden’ın açıklamaları neden şimdi servis edildi?
Türkiye'de artık darbelere geçit yok
"Türkiye'de artık darbelere geçit yok"
PKK'ya ağır darbe! Sözde Hakurk sorumlusu öldürüldü
PKK'ya ağır darbe! Sözde Hakurk sorumlusu öldürüldü
Flaş açıklama: Türkiye’de uzantıları var
Flaş açıklama: Türkiye’de uzantıları var
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı
Bay Kemal'in dostlarının kim olduğu ortaya çıktı
MSB'den mesaj: TCG KEMALREİS...
MSB'den mesaj: TCG KEMALREİS...
Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan
Orta Doğu'nun yorgun ülkesi Lübnan
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Daha Fazla Video Göster