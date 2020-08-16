Rus siyaset bilimciden A Haber'de flaş açıklama: Biden seçilirse ABD’yi derin devlet yönetir

Son dakika haberi... Joe Biden'ın Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında "Diplomasi" programında değerlendirmelerde bulunan Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Markov, "Biden seçilirse ABD’yi derin devlet yönetir" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Joe Biden'ın Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında "Diplomasi" programında değerlendirmelerde bulunan Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BIDEN BAŞKAN OLURSA ABD'Yİ DERİN DEVLET YÖNETİR

Rus Siyaset Bilimci Sergey Markov, "Joe Biden'a gerçek bir politikacı diyemeyiz, başkan olursa ABD'yi derin devlet yönetir." ifadelerini kullandı.