Joe Biden kimdir? Türkiye için ne dedi? Canlı yayında flaş açıklama: Türkiye’de uzantıları var

ABD başkan adayı Joe Biden kimdir? Türkiye için ne dedi? Joe Biden, neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı? Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber’de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD başkan adayı Joe Biden kimdir? Türkiye için ne dedi? Joe Biden, neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Biden kazanırsa ABD ile ilişkiler nasıl olacak? Akademisyen Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ORTA DOĞU'YU KAN GÖLÜNE ÇEVİREN DÖNEMİN MİMARI

Yılmaz, ilk önce Biden'ın kim olduğuna bakılması gerektiğini belirtip "Pensilvanyalı bir siyasetçi. 2009 yılında Obama'nın başkan yardımcısı. 2009-2017 yılında DEAŞ'ın Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren dönem. O işin mimarı Joe Biden." dedi.

Yılmaz, Biden'ın leoliberal yaklaşımın temsilcisi olduğunu vurgulayarak "Türkiye'de uzantıları var" ifadelerini kullandı.