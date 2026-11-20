Türkiye'nin hava filosu büyüyor! Milli muharip uçak KAAN'da hedef 100 uçak

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN için teslimat hedefleri büyüyor. Planlamaya göre 2030 yılı sonuna kadar 20, 2035 yılı sonuna kadar ise toplam 100 KAAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi öngörülüyor. Oluşturulması hedeflenen 100 uçaklık filonun, Türkiye'nin hava gücünü artırması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığına önemli katkı sağlaması bekleniyor.