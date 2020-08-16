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"Türkiye'de artık darbelere geçit yok" Aksakal'dan A Haber canlı yayınında Biden'a sert tepki

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Giriş: 16.08.2020 15:01
Güncelleme:16.08.2020 15:04
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkındaki skandal sözlerine A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Aksakal, "Biden bu sözleriyle darberci yanlarını itiraf etmiş oldu. Biz bunları yakında biliyoruz. Onların bilmek istemedikleri bir şey var. Türkiye'de artık darbelere geçit yok. Türkiye'nin içişlerine artık bundan böyle karışma imkanı bulamayacaklar. Millet darbelere karşı durmayı 15 Temmuz'da tek vücut olarak göstermiştir." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de artık darbelere geçit yok
"Türkiye'de artık darbelere geçit yok"
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