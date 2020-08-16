16 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Joe Biden" yanıtı

İletişim Başkanı , "’de bir başkan adayı () muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum." dedi.

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Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Joe Biden yanıtı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD'de bir başkan adayı (Joe Biden) muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı "olmaz öyle şey" demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum." açıklamasını yaptı.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Türkiye'de birçok muhalif kesim tarafından tepkiyle karşılanan konuşmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?"

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