Sağanak caddeleri göle, yolları dereye çevirdi! Türkiye'nin dört bir yanında olumsuz hava koşulları

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezlerinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı ve tipi etkili oldu. Hatay ve Osmaniye'de şiddetli yağışların ardından sokaklar sular altında kalırken mahsur kalanlar oldu. Bartın'da dere taşkını ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Van, Erzurum ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösterdi.