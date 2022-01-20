RTÜK’ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma | Selçuk Tepeli ne demişti?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin muhalefet lideri gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, ilgili sunucu hakkında ''kamuoyunu yanlış yönlendirme çabaları'' başlığıyla inceleme başlatıldığını duyurdu.