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Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2023 15:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında Romanlarla bir araya geldi. Ve Romanlara özel yeni konut kampanyası müjdesi verdi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulacağını da açıkladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu AK Parti'nin tek Roman Milletvekili Cemal Bekle detayları aktardı.
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