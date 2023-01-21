21 Ocak 2023, Cumartesi
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Roman Koordinasyon Merkezi kuruluyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında Romanlarla bir araya geldi. Ve Romanlara özel yeni konut kampanyası müjdesi verdi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulacağını da açıkladı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve konuğu AK Parti'nin tek Roman Milletvekili Cemal Bekle detayları aktardı.