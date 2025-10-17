Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Adli tıp raporu cinayet ihtimalini güçlendirdi

Üniversite öğrencisi Rojîn Kabaiş’in cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü’nde bulunmuştu. İlk bulgular intihar yönünde değerlendirilirken, adli tıp raporu sonrasında cinayet ihtimali güçlendi. Bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA tespit edilen Rojîn’den şüphelenilen bir gençten örnek alındı; şifresi çözülemeyen cep telefonu ise inceleme için Portekiz’e gönderilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN