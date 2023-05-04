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Raftingciler antrenman sırasında kayboldu! Melen Barajı yakınlarında bulundular

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 08:55
Düzce'de 4 kadın raftingci Türkiye Rafting Şampiyonası 1. ayak yarışları için antrenman yaptığı sırada kayboldu. Melen Barajı yakınlarında bulunan raftingciler kamp alanına götürüldü.
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