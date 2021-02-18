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PYD'yi savunan CHP'li Türker Ertürk HDP ile aynı çizgide buluştu

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Giriş: 18.02.2021 10:20
Güncelleme:18.02.2021 11:19
Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı dönemde ''Türkiye'nin güney sınırında terör örgütü PYD olsun'' açıklaması ile tepkilerin odağı olan CHP'li emekli tuğamiral Türker Ertürk bu kez de Gara operasyonunu itibarsızlaştırmaya çalıştı. PYD'ye olumlu bakan Ertürk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı istifaya davet etti.

"Sınırımızda terör örgütü PYD olsun" diyen CHP'li emekli tuğamiral Türker Ertürk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı hedef aldı. Tepki çekecek açıklamalara imza attı.

2019'da CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun altı ok rozetini taktığı Ertürk katıldığı bir televizyon programında yaptı bu açıklamaları. Gara operasyonu üzerinden eleştiri oklarını Bakan Akar'a yöneltti. HDP ile aynı çizgide buluşarak Türk askerini itibarsızlaştırma kampanyasına dahil oldu.

CHP'li emekli asker Ertürk daha önce de Türkiye'nin güney sınırını PYD'li teröristlerden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak yerine, Suriye sınırındaki sorunun bölgeye ancak terör örgütünün yerleştirilmesi ile çözüleceğini savunmuştu.

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