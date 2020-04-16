Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve emekli amiral Türker Ertürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’un, Fazilet Durağı'ndan otobüse bir anda 47 yolcu bindiği yalanını sürdürdü.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Emekli amiral Türker Ertürk'ten "Bir otobüse 40 kişi birden de biniyorlar" yalanı.

KENAN KIRAN / SABAH

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve emekli amiral Türker Ertürk; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, Fazilet Durağı'ndan otobüse bir anda 47 yolcu bindiği yalanını sürdürdü.

MERDAN YANARDAĞ'IN, "BİR OTOBÜSE 40 KİŞİ BİRDEN DE BİNİYORLAR" YALANI

Emekli amiral Türker Ertürk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da 'Başarısız olsun' diye elinden gelen gayretin gösterdiğini öne sürdü. Merdan Yanardağ da, "Bir otobüse 40 kişi birden de biniyorlar" iddiasında bulundu. Ertürk de, "Evet" ifadeleriyle Merdan Yanardağ'a destek verdi.

Tele1 Televizyonu'nda yayınlanan, Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Demokrasi Arenası'nda Emekli Amiral Türker Ertürk ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ konuk oldu.

İŞTE O DİYALOGLAR

Programda; Ekrem İmamoğlu'nu başarısız kılabilmek için 40 kişinin bir anda otobüse bindiği iddia edildi.

Türker Ertürk: İstanbul'da biliyorsunuz, muhalefetin adayı (Ekrem İmamoğlu) seçildi. İstanbul'da başarısız olsun diye elinden gelen gayreti gösteriyorlar.

(…)

Merdan Yanardağ: "Bir otobüse 40 kişi birden de biniyorlar"

Türker Ertürk: "Evet. Niçin biliyor musunuz?

Merdan Yanardağ: "Olacak iş değil. Olacak iş değil"

Türker Ertürk: "Başarısız kılabilmek için. Başarısız gösterebilmek için"

Merdan Yanardağ: "Dertleri öyle anlaşılıyor ki, Uğur abi (Uğur Dündar) siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama AKP iktidarıyla coronavirüs salgınına yakalanmış olmanın bu ülkenin en büyük talihsizliği olduğunu düşünüyorum."

Türker Ertürk: "Kesinlikle"

Emekli amiral Türker Ertürk, 2008 – 2010 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü.

OTOBÜSE 47 YOLCU DEĞİL 3 YOLCU BİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun; 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.50'de; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiğini savundu.

FAZİLET DURAĞINDAN 47 DEĞİL 3 YOLCU BİNMİŞ

Akbil kayıtlarından; 29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı araca Fazilet durağında 3 yolcu, Harmantepe durağından ise 13 yolcu bindiği tespit edildi.

29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsünün ilk yolcuyu saat:06.13.51'de aldığı tespit edildi. Otobüse saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de de iki yolcunun bindiği öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU, "GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU" DEDİ AMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katılmış ve sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuştu ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulunmuştu.