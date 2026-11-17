Milyonlarca emeklinin gözü ek zamda! Faruk Erdem A Haber'de açıkladı: Yüzde 10'un üzerinde artış beklentisi

Milyonlarca emekli maaşlara yapılacak ek artışı beklerken Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında gündemdeki formülleri değerlendirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10, memur emeklileri için yüzde 8 artış öngörüldüğünü belirten Erdem, seyyanen zam ve refah payı seçeneklerine dikkat çekti. Erdem, Bağ-Kur'luların prim gün sayısına ilişkin eşitsizlikleri gidermeye yönelik kademeli düzenleme ihtimalini de anlattı.