Evlat acısı yaşayan aileye bir şok daha! 300 bin liralık icra bildirimi

İstanbul Kartal'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 22 yaşındaki Elif Efsun Ercan'ın kullandığı lüks otomobilin çarpması sonucu 25 yaşındaki Taner Akpınar hayatını kaybetti, 19 yaşındaki stajyer hemşire Güler Korkmaz ise yaralandı. Kazada evlatlarını kaybeden Akpınar ailesi, bu kez sigorta şirketinden gelen 300 bin liralık araç hasarı raporu ve icra bildirimiyle sarsıldı. Evlat acısı yaşayan ailenin karşı karşıya kaldığı icra bildirimi, kazanın ardından yaşanan yeni gelişmeyi gündeme taşıdı.