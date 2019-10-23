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23.10.2019

CHP'li emekli general Türker Ertürk'ten skandal PYD açıklaması! |Video

CHP'li emekli tuğamiral Türker Ertürk, Türkiye'nin Suriye sınırını teröristlerden temizlemek ve bölgeye huzur getirmek için Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediği bir dönemde terör örgütü PYD'yi övdü. Hükümetin Suriye politikasını da eleştiren CHP'li Ertürk, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'nin bulunmasını savundu.

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