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Kocaeli'de feci kaza! Yolcu minibüsü takla attı: 19 yaralı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kocaeli'de feci kaza! Yolcu minibüsü takla attı: 19 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunun Ankara istikametinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Gebze-Harem hattında çalışan minibüs çarpışmanın etkisiyle takla attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 19 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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