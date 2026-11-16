Kocaeli'de feci kaza! Yolcu minibüsü takla attı: 19 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunun Ankara istikametinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada, Gebze-Harem hattında çalışan minibüs çarpışmanın etkisiyle takla attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 19 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.