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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker yeni haliyle şaşkına çevirdi
İbrahim Tatlıses'in daha 13 yaşındayken konserinde sahneye çıkarttığı ve Berivanım türküsünü söylettiği Buse Türker, o dönem Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İbrahim Tatlıses'in keşfi olarak anılan Buse Türker yıllar sonra yeniden dikkatleri çekti. Değişimiyle herkesi şaşırtan Buse Türker sosyal medyayı salladı. İşte Berivanım türküsüyle İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Buse Türker'in filmlere konu olacak hikayesi.
Giriş Tarihi: 05.12.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 13:36
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