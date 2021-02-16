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CHP neden "terör örgütü PKK" demedi? Faik Öztrak Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu

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Giriş: 16.02.2021 09:21
Güncelleme:16.02.2021 09:51
CHP'lilerin şehitlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımlarken PKK'nın adını anmamasına yönelik soruya yanıt veren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, terör örgütünün adının telaffuzu konusunda sorun yaşamadıklarını belirttikten hemen sonra verdiği örnekte de "PKK" diyemedi. Öztrak, PKK adının telaffuz edilmesinin terör örgütünün propagandası anlamına geldiğini savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı sonrası, parti sözcüsü Faik Öztrak, kameralar karşısına geçti. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra Öztrak'a, gazeteciler tarafından "Kılıçdaroğlu'nun Gara mesajında PKK ifadesini kullanmaması ile ilgili eleştiriler var. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"SORUNUMUZ YOK" DEDİ YİNE SÖYLEYEMEDİ
Terör örgütünün adının telaffuzu ile ilgili bir sorun yaşamadıklarını belirten Öztrak, bu sözlerinin hemen ardından verdiği örnekte de "PKK" demeden terör örgütü ifadesini kullandı. Öztrak şunları söyledi:

"Bizim bölücü terör örgütünün ismini telaffuz etmekte bir sıkıntımız olamaz. Yaptığımız açıklamalarda bunu telaffuz etmişizdir. Bölücü terör örgütünün suikast girişiminde bulunduğu genel başkan CHP genel başkanıdır. Vatandaşlarımızın katledilmesi çok vahim bir olaydır. Hükümetin başarısız olduğu bir olayda örgütün adının telaffuz edilmesi örgütün propagandasının yapılmasından başka bir şey değildir. Bizim adını telaffuz etmekte hiçbir çekincemiz yoktur."

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