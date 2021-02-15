TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA PKK DİYEMEYENLER...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: 13 şehidimiz var ama 83 milyon gerçekten yüreğimize ateş düştü. Terör örgütü PKK'ya PKK diyemeyenler ve ona destek olanları milletimiz inşallah birliğiyle beraberliğiyle ve dayanışmasıyla en güzel cevabı verecektir diye düşünüyorum. Henüz aziz şehitlerimizin acısı gerçekten yüreğimizde çok taze ama kendi siyasi emellerinin peşinde koşanlar kirli ittifaklarına bir zarar gelmesin diye çırpınanlar görüyoruz ki dünden beri katil PKK terör örgütü PKK diyemediler. Terörün nereden geldiği aslında çok açık ve belliyken hedef göstermeden terör nereden gelirse gelsin diyerek vicdansız bir tutum sergilediler.