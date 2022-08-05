05 Ağustos 2022, Cuma
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PKK/YPG sivillere saldırılarını artırdı! Azez ve Mare'de PKK/YPG havan ve roketle saldırdı 16 sivil yaralı
PKK/YPG'Lİ teröristler Suriye’de sivillere yönelik saldırını artırdı. Son saldırılarda yaralılar var. Son durum Suriye’den A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.