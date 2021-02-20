PKK’nın yok ettiği hayatlar! A Haber teröristlerin yaktığı evi görüntüledi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de sivilleri baskı altına alabilmek için her yola başvuruyor. Teröristlerin insanlık dışı uygulamalarına ve şiddetine tanıklık eden isimlerden biri de Afrin'de yaşayan Nazlı Şeyhhasan. Şeyhhasan'ın babası ve 2 kardeşi teröristlere boyun eğmedikleri gerekçesiyle işkenceye maruz kaldı. Örgüt daha sonra baba ve oğullarının bulunduğu evi ateşe verdi. A haber katliamın izlerinin bulunduğu o evi görüntüledi.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de, yüzbinlerce insanın hayatını alt üst etti. Onlardan biri de Nazlı Şeyhhasan. Nazlı Şeyhhasan'ın babası ve 2 kardeşi 2012 yılında Afrin'de terör örgütü tarafından canice katledildi.

Nedeni ise teröristlerin ideolojilerine karşı gelmek ve baskılara boyun eğmemek. 2012 yılında PKK ilk buraya geldiğinde babamın evine hücum ettiler. Saldırıya gece 12'de başladılar, sabah 8'e kadar devam etti. Afrin'de teröristlerin karşısında en sert şekilde duran bizim ailemizdi. Onlarla aynı fikirde olmadığımız için bu saldırı yapıldı.

Teröristler saatlerce işkence yaptıkları baba ve oğlun içinde bulunduğu evi de ateşe verdi. Ancak bununla da yetinmediler. Şeyhhasan ailesinin bir diğer üyesini de kaçırıp 24 saat boyunca işkence ederek katlettiler.

Çok uzun bir geceydi. Sabaha kadar süren bir saldırı oldu. Bütün Afrin sokaklarını eli silahlı PKK'lılar kapatmıştı. Çok fazla kişilerdi. Tanınmamak için yüzlerini kapatmışlardı. İlk önce babamı öldürdüler, sonra büyük kardeşimi. En son da küçük kardeşimi yakaladılar. O da 24 saat süren PKK işkencesi altında şehit oldu.

Teröristler katlettikleri 3 masum sivilin cenazelerini de şehir meydanında bıraktı. Ailenin diğer üyeleri canlarını tehlikeye atarak, cenazeleri günler sonra defnedebildi.

Ailemde sadece babam ve kardeşlerim şehit olmadı. PKK, yaşlı, kadın, çocuk demeden herkese işkence yaptı. Dedem ve kuzenlerim de tutuklandı. Cezaevinde kaldı. Afrin'de teröristler pek çok aileyi bu şekilde yok etti.

PKK zulmü sadece o gece yaşanmadı. 5 yıl boyunca sürdü. Onlarca aile işkenceye, baskıya maruz kaldı. Göç ettirildi. Türkiye'nin gelmesiyle bu bölge terörden temizlendi. inşallah bir daha öyle günler görmeyiz.

Nazlı Şeyhhasan ise hain teröristlerin yaktığı evde tek bir şeyi dahi değiştirmedi. O gece yaşanan zulmü unutmamak ve tüm dünyaya gösterebilmek için.



