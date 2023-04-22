22 Nisan 2023, Cumartesi
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PKK’nın 31 yıl önce camideki katliamı unutulmadı! Onların acısı tarifsiz
Terör örgütü PKK'nın, 1980'li yıllardan bu yana gerçekleştirdiği katliamlar hafızalardan silinmedi. Terör örgütü 31 yıl önce Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı susa köyünde 2'si çocuk 10 kişi katletti. O günlerin acısını bir an olsun unutmayan yakınları şehit edilenlerin mezarlarını ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu.