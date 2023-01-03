PKK-YPG'dan tehdit alan Hollandalı gazeteci Rena Netjes A Haber'e konuştu: Yerel halk PKK'yı terör örgütü olarak görüyor!

Terör örgütü PKK/YPG'nin gerçeklerini ifşa eden Hollandalı gazeteci Rena Netjes, Avrupa ülkelerini terör örgütünün propagandasına inandıkları için eleştirdi. Örgütün faaliyetlerini ifşa ettiği için ölüm tehdidi aldığını açıklayan gazeteci, "Örgütün propagandasını ifşa etmenin bedelini ödüyorum" dedi. A Haber canlı yayınında sunucu Banu El’in sorularını yanıtlayan gazeteci Netjes, Suriye’nin kuzeyinde ABD ve Batı’nın desteği ile faaliyet gösteren terör örgütünün zulmünü anlattı. Diğer yandan PKK’dan tehdit mesajları aldığını anlatan Netjes, “Bir paket gelecek kapında’ dediler ve bu tehdit sonrası çok korktum” ifadelerine yer verdi. Ayrıca Netjes, Suriye'deki yerel halkın PKK'dan zulüm gördüğünü ve halkın PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü ifade etti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin karanlık yüzünü ifşa eden Hollandalı gazeteci Rena Netjes, sosyal medyadan seslendi.

Netjes, hayatım tehlikede ölüm tehditleri alıyorum dedi.

Terör yandaşlarının Paris'i ateşe vermesinin ardından Avrupa'nın PKK/YPG'ye karşı tutumunu eleştiren gazeteci Rena Netjes, terör örgütü hesaplarından ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Dahası örgüt yandaşlarının aile kurumunu tehdit eden LGBT bağlantılı sitelerde, hesabını paylaştığına dair e postalar aldığını söyledi.

Rena Netjes, terör örgütü PKK'nın gerçeklerini ifşa etmenin bedelini ödediğini belirtti.

Avrupa örgütün suçlarını örtbas ediyor diyen Netjes, Batı'yı terör propagandasına inanmakla eleştirdi.

Hollandalı gazeteci, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin bölgede halkın evlerini bastığını, Suriyelileri yerinden ettiğini ve Kürt çocukları kaçırdığını da vurguladı. Örgütün muhalifleri infaz ettiğine de dikkati çekti.

RENA NETJES, A HABER'DE YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

Tüm bu gelişmeler sonrası A Haber canlı yayınında tarihi bir yayına daha imza atıldı.

Hollandalı gazeteci Rena Netjes, stüdyoda başarılı sunucu Banu El'in dikkat çeken sorularını yanıtladı.

"BİR PAKET GELECEK KAPINA..."

-Size 'Ölecek misiniz?' diyor PKK'lılar nasıl tehdit ediyorlar anlatır mısınız?

"Evet. Aslında ben tehdit almaya alışkınım yıllardır. Bu alanda çalıştığım için. Bir ay önce bir cuma akşamı 2 tane mesaj aldım aynı hesaptan. Ve mesajda artık güvende değilsin senin evini Amsterdam'da veya İstanbul'da diyordu. Çünkü sen Türk propagandasını yapıyorsun. O yüzden tüm verdiğim mesajlardan dolayı... İlk başta Rojava'dan (Sözde Kürdistan) bahsetmediler ama bana bir paket gelecek kapına. Bu sebeple koruktum. Sonuç olarak bu bir tehditti.

"TÜK DİPLOMAT AKSİYON ALDI VE ÇOK RAHATLADIM"

Doğrudan Hollanda elçiliği ile ve tanıdığım bir Türk diplomat ile görüştüm. Ve o akşam sonunda bir aksiyon aldılar ve rahatladım. Tük diplomat aksiyon aldı ve çok rahatladım. Yaşanan buydu. Birkaç hafta mesaj gelmedi. Sonra geçen hafta bir mesaj aldım. Ve tehditler devam etti. Tüm sosyal medya hesaplarına da saldırı yapacağayız dediler. Bu mesajı aldıktan sonra şifreyi değiştirmeye çalıştılar. Ben işte sosyal medya hesaplarımda korkuma yaptım.

"AİLEMİ DE HEDEF ALDILAR"

Başka benim adıma Twitter hesabı açtılar. Ve orada tüm mesajlar bir araya getirildi. Mesaj Paris'tendi. Olayı araştırmak için avukat buldum. Ailemi ve akrabalarımı da hedef aldılar. Yani hiç konuşma Suriye ile ilgili olarak. Ben de kamuya açtım bu durumu Twitter'dan açıktan.

BATI'NIN TERÖR İKİYÜZLÜLÜĞÜ VE MÜLTECİLERİN ÇEKTİĞİ ZULÜM

Benim açımdan 2016'dan ben çalışıyordum bu alanda. Mart ayında Kilis'te çalıştım. Mülteciler nerden geliyor diye bakıyordum. Halep'ten geliyorlardı. (Esad) rejiminden kaçıp. Mültecilere neden kaçıyorsunuz? dedim. Onlar da teröristler evlerimizi aldılar dediler. Ve oradan başladı araştırmam. Farklı şekilde araştırmalar yaptım. Teröristler tarafından kaçırılan hikâyeleri duydum. Sadece politik olarak onlara ters düştükleri için. Rusya ve Esad rejimi işbirliği içindeydi. Türkiye buraların alınmasına müsaade etmek istemedi. Bu yaşananlar Batı medyasında gündem olmadı. Ben de gündeme getirmek istedim tüm olan biteni hikayeyi. Her zaman Batı tarafından anlaşılmadı bu durum. (Araplar) PKK,Afrin'de durmalı diyorlardı Afrin'e gitmek istemiyorlardı. Bizi çıkarmak istediler diyorlardı. (Esad rejimine) Ruslarla birlikte çalıştınız diyerek. Pek çok hata yapıldı ve savaş suçu işlendi.

"YEREL HALK PKK TERÖRİTTİR DİYOR"

PKK, Araplardan çok Kürtleri kaçırıyor. Ama gittikçe daha fazlaya hikayeye eriştikçe Türkiye ile aynı şeyi söylemekteler. Yerel halk PKK teröristtir diyor ve zarar gördüklerini anlatıyorlar. Batı burada olan bitenin farkında değil.