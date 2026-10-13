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İstanbul merkezli 12 ilde “change” operasyonu: 61 aracı değiştirdiler, 23 şüpheliye gözaltı kararı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul merkezli 12 ilde “change” operasyonu: 61 aracı değiştirdiler, 23 şüpheliye gözaltı kararı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, depremde ve trafik kazalarında ağır hasar gören araçları hacizli, yakalamalı veya yurt dışından getirilen araçlarla değiştirerek sattıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada 61 aracın “change” yöntemiyle piyasaya sürüldüğü belirlenirken, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, operasyondaki son durumu ve şüphelilerin suçlamalara ilişkin adli süreçlerini aktardı.

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