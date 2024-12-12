PKK için Suriye’de son mu? Doç. Dr. Kemal Olçar: Deyri Zor ve Rakka temizlenecek

Suriye’de yeniden yapılanma süreci devam ederken Türkiye’nin desteklediği SMO, PKK’ya karşı mücadelesini sürdürüyor. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, “Tel Rıfat ve Münbiç terörden temizlendi. Deyri Zor kısmında ise çatışmalar var. Rakka bölgesinde de yine angajman yani bir çatışma hali var. Ben buraların kısa zamanda düşeceğini ve terörün temizleneceğin düşünüyorum. Deyri Zor’da cilayet binası alındı. Rakka’da çatışmalar daha sıkı devam ediyor.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN