12 Aralık 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
PKK için Suriye’de son mu? Doç. Dr. Kemal Olçar: Deyri Zor ve Rakka temizlenecek

PKK için Suriye’de son mu? Doç. Dr. Kemal Olçar: Deyri Zor ve Rakka temizlenecek

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.12.2024 12:59
Suriye’de yeniden yapılanma süreci devam ederken Türkiye’nin desteklediği SMO, PKK’ya karşı mücadelesini sürdürüyor. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, “Tel Rıfat ve Münbiç terörden temizlendi. Deyri Zor kısmında ise çatışmalar var. Rakka bölgesinde de yine angajman yani bir çatışma hali var. Ben buraların kısa zamanda düşeceğini ve terörün temizleneceğin düşünüyorum. Deyri Zor’da cilayet binası alındı. Rakka’da çatışmalar daha sıkı devam ediyor.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK için Suriye’de son mu? Doç. Dr. Kemal Olçar: Deyri Zor ve Rakka temizlenecek
Deyri Zor ve Rakka temizlenecek
"Deyri Zor ve Rakka temizlenecek"
A Haber ekibi İdlib’de
A Haber ekibi İdlib'de
Sednaya: Modern çağın Nazi kampı!
Sednaya: Modern çağın Nazi kampı!
MSB kaynakları: Terörün uzaklaştırılması memnuniyet verici
MSB kaynakları: Terörün uzaklaştırılması memnuniyet verici
Gizli hücrelerde yaşam arayışı
Gizli hücrelerde yaşam arayışı
ABD’de orman yangını!
ABD’de orman yangını!
ABD ve PKK’nın Rakka planı ne?
ABD ve PKK’nın Rakka planı ne?
İşte Lazkiye merkez hapishanesi
İşte Lazkiye merkez hapishanesi
Şam’da hayat normale dönüyor
Şam'da hayat normale dönüyor
Şimdi gönüllü ve onurlu dönüş zamanı
Şimdi "gönüllü ve onurlu" dönüş zamanı
Esad savaş suçlarından yargılanacak mı?
Esad savaş suçlarından yargılanacak mı?
Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster