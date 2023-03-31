PKK 7'li koalisyona destek mesajları verdi ABD'den "örgüte meşruluk kazandırma" yayınları yeniden başladı! National Geographic'den dikkat çeken paylaşım

Terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD/YPG'li teröristleri silaha boğan ve eğitim veren ABD, sahadaki desteğinin yanı sıra örgüt üyelerini "kahramanlaştırarak" örgütü meşrulaştırma çabasını sürdürüyor. Bunun son örneğini dünyanın en büyük belgesel kanallarından ABD merkezli National Geographic gösterdi. Natioanal Geographic, sosyal medya üzerinden PKK'nın Suriye kolu YPJ'li kadın teröristleri "kahraman" gibi güzellemelere boğarken, fotoğraflar büyük tepki çekti. Özellikle son 10 yıldır çeşitli medya organları aracılığı ile yapılan güzellemeler ile dünyada örgüte sempati kazandırılmaya çalışılırken, bu operasyonlarda fotoğrafçı olarak yer alan Erin Grace Trieb ismi de dikkat çekti. Güzelleme operasyonunun PKK'nın 7'li koalisyona verdiği destek mesajlarından sonra gelmesi de bir başka dikkat çeken konu oldu.