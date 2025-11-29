"Patlama dış etkenli"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber canlı yayınına bağlanarak olaya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirten Uraloğlu, mürettebatın titiz bir operasyonla sağ salim gemiden tahliye edildiğini ve personelin eksiksiz şekilde sağlık ekiplerine teslim edildiğini vurguladı. Bakan Uraloğlu ayrıca, patlamanın nedeninin titizlikle araştırıldığını ifade ederek, ilk bulguların infilakın dış etken kaynaklı olduğunu gösterdiğini açıkladı.

