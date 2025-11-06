Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif’ten A Haber’e özel açıklamalar

Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gündeminde Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar ve Türkiye ile yürütülen ortak çalışmalar vardı. Türk halkı ile tarihi, dini ve kültürel ortaklıklarımız var diyen Asif iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğine vurgu yaptı.

