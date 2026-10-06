Pakistan Husilere'e karşı nasıl destek veriyor?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da gerçekleştirdikleri Mekke Ortak Savunma Anlaşması toplantısında Suudi Arabistan'a yönelik tehditlere karşı ortak savunma mekanizmasını devreye alma kararı aldı. Pakistan'ın savunma kaynaklarına göre, ülkede bulunan 10 binden fazla askere ek olarak yaklaşık 5 bin askerin daha konuşlandırılması bekleniyor. Askeri iş birliği kapsamında siber güvenlik, İHA operasyonları, eğitim ve istihbarat paylaşımı da planlanıyor. A Haber muhabiri Fakhar Rahman, zirvenin ayrıntılarını aktardı.