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Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti: Yerine Yusuf Beyazıt mı geliyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bekir Bozdağ TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti: Yerine Yusuf Beyazıt mı geliyor?

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, bir süredir devam eden sağlık sorunları ve tedavi süreci nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Bozdağ'ın istifa dilekçesi Meclis Başkanlığı'na ulaşırken, yeni başkanvekilinin belirlenmesi için AK Parti TBMM Grubu'nda seçim yapılacak. Meclis kulislerinde ise Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın ismi öne çıkıyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, kulislerdeki son gelişmeleri aktardı.

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