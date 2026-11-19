GTA 6 heyecanı dünyayı sardı! İzin taleplerinde rekor iddiası: Bazı şirketler tatil ilan etti

Oyunseverlerin 13 yıldır heyecanla beklediği Grand Theft Auto 6'nın erişime açıldığı belirtiliyor. Milyonlarca kişinin konsol başına geçmek için geri sayım yaptığı oyunun çıkışıyla birlikte dünya genelinde izin taleplerinin rekor seviyeye ulaştığı öne sürüldü. Yaklaşık 12 milyon kişinin bugün işe gitmemesinin beklendiği, bazı şirketlerin ise çıkış gününü haftalar öncesinden tatil ilan ettiği iddia edildi.