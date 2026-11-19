Üçlü zirvede dünyanın kaderini etkileyecek pazarlıklar mı yapılacak?

Dünyanın yakından takip ettiği Trump, Putin ve Şi Cinping zirvesi öncesinde A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Canan Tercan, üç ülkenin gündeminde nükleer silahlar, Ukrayna, İran, Tayvan ve enerji güvenliğinin yer aldığını söyledi. Gökhan Kurt'un zirvenin "Yalta 2.0" olarak değerlendirilmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Tercan, bu benzetmenin tamamen göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Zirvenin Yalta Konferansı'na benzer bir sürece dönüşebileceğini savunan Tercan, "Kesinlikle Yalta'ya benzeyen bir süreç hepimizi bekliyor" ifadelerini kullandı.