Tahran'da kritik zirveye yakın takip! ABD, Rusya ve Çin liderleri İran krizinde uzlaşabilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'deki üçlü zirvesinde öne çıkan gündem maddelerinden biri İran krizi. Tahran yönetimi, Washington, Moskova ve Pekin'den gelecek mesajları yakından takip ediyor. Peki, üç lider İran konusunda ortak bir tutum belirleyebilecek mi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ aktardı.