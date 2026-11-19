Dünyanın gözü Çin'deki tarihi üçlü zirvede! Trump, Şi ve Putin'in gündeminde nükleer silahlar var

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şencen kentindeki APEC Zirvesi kapsamında bir araya geliyor. Trump ile Şi arasındaki temasların ardından gözler üçlü görüşmeye çevrildi. Nükleer silahların kontrolü, İran ve Ukrayna savaşları ile küresel ticaretin öne çıktığı zirvedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.