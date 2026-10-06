Kocaeli Kitap Fuarı'na yoğun ilgi! 11 Ekim'e kadar devam edecek

Kocaeli'de kitap şöleni başladı. Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından biri olan Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl da kitapseverleri bir araya getiriyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve kameraman Özden Kul, fuar alanındaki son durumu ve etkinliğin ayrıntılarını aktardı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da A Haber canlı yayınında 16. Kocaeli Kitap Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükakın, fuarda 500'ün üzerinde yayınevi ile 1000'in üzerinde söyleşinin bulunduğunu açıkladı. Çocukların kitapla buluşmasının önemine dikkat çeken Büyükakın, "Kitap okuyan insanların şehri güzel olur" dedi.