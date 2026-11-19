İstanbul'da "Koç Fırtınası" alarmı: Beşiktaş sahili sularla kaplandı

Megakentte dünden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve "Koç Fırtınası" kıyı kesimlerini vurdu. Rüzgar hızının saatte 85 kilometreye çıkmasının beklendiği İstanbul'da, Beşiktaş sahilindeki dev dalgalar yolları su altında bırakırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarı yaptı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve kameraman Ömer Er, Beşiktaş'tan fırtınanın yol açtığı hasarı ve son durumu canlı yayında aktardı.