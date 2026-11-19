32 ilde fırtına alarmı: Megakentte "koç fırtınası" etkisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başta Marmara Bölgesi olmak üzere yurdun birçok noktasında kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oluyor. Saatteki hızı 85 kilometreye ulaşan "Koç Fırtınası" İstanbul'u vururken, kentte dev dalgalar oluştu ve deniz ile hava ulaşımında aksamalar meydana geldi. MGM, AKOM ve İstanbul Valiliği peş peşe uyarılarda bulunurken, yurt genelinde 32 il için sarı kodlu fırtına uyarısı verildi.